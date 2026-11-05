C'è anche Pio Esposito tra i giocatori che possono sorridere dopo il 3-0 rifilato al Feyenoord nella sfida di Champions League. "Una marcatura e una prestazione determinanti al De Kuip, che fanno sorridere i nerazzurri, ma anche Roberto Mancini - si legge su Tuttosport -. Torna il sereno su Pio Esposito. L’attaccante campano, dopo cinquanta giorni di digiuno, è tornato a gonfiare la rete avversaria col proprio club, in una competizione, quella europea, dove il ragazzo si trova particolarmente a suo agio".
Pio, infatti, "è secondo solo a Obafemi Martins, nella storia dell’Inter, a raggiungere 3 reti in Champions League prima di compiere 22 anni. E da quando è arrivato stabilmente in prima squadra, tra gol e assist nella manifestazione – totale di cinque - è dietro solo a Lautaro, a quota 7".
Autore: Antonio Di Chiara
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