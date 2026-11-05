Potenziale ostacolo nella corsa di Gianni Infantino alla conferma della presidenza della FIFA? Il presidente della Japan Football Association, Kohzo Tashima, ha annunciato che sfiderà l'attuale presidente della principale istituzione del calcio mondiale nelle elezioni in programma a marzo. Ad ogni modo non basta candidarsi, perché i candidati devono ottenere il sostegno di cinque associazioni calcistiche e superare i controlli di eligibilità per partecipare alla competizione.

Tashima ha così annunciato il proprio obiettivo, puntando su concetti piuttosto discussi negli ultimi tempi in tema di FIFA: "Sono grato di poter fare questo annuncio con il pieno sostegno della Japan Football Association. Non si tratta di vincere o perdere, ma di comunicare chiaramente al mondo l'onestà, la solidità e l'integrità che il calcio giapponese ha costruito fino ad oggi".