Dopo la pesante sconfitta in casa del Lione, prevedibile visto il valore dell'avversario, l'Inter Women di David Sassarini si prepara a disputare due partite interne contro altrettante compagini inglesi nella Women's Champions League. Martedì 10 novembre 2026 l'Inter Women affronterà il Manchester City nella quarta giornata di League Phase, e mercoledì 16 dicembre 2026 chiuderà la Fase Campionato contro l'Arsenal: entrambe le sfide sono in programma alle ore 21:00 allo stadio Brianteo di Monza. I biglietti di Inter-Manchester City e Inter-Arsenal, fa sapere il club nerazzurro, sono disponibili su Vivaticket e punti vendita Vivaticket. Per l'occasione saranno disponibili tariffe speciali pensate per permettere a tutti di sostenere le Inter Women in una serata europea da non perdere.

Prezzi

· Tribuna d'Onore: 10 € · Tribuna Ovest: 5 €

Biglietti a 1 € per

- Abbonati 2026/27 - Soci Inter Club - Under 18 - Donne

PROMOZIONE SOCI E ABBONATI

Abbonati e Soci Inter Club riceveranno tramite e-mail un codice coupon dedicato che consentirà di accedere alla tariffa speciale da 1 €, fino ad un massimo di 4 biglietti.