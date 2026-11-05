In un'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, Ezequiel Carboni, ex calciatore e padre dell'intervista Valentin, ha parlato del futuro del fantasista cresciuto nel vivaio nerazzurro. "Come procede il recupero? Sta bene, si sta riprendendo. Aspettiamo che possa riprendersi al cento percento, ma mi ha detto che sta lavorando con la squadra. Il suo futuro? Ha un contratto con l'Inter. Rimarrà un altro anno al Racing, poi il suo percorso sarà in Italia. Speriamo con l'inter, è il suo sogno. Vedremo più avanti".

E' invece ancora in Italia il fratello di Valentin, Franco Carboni, altro prodotto del settore giovanile interista. "Sta facendo il suo percorso con il Parma. Sono contento che, al di là delle difficoltà, stiano sviluppando la propria carriera", aggiunge papà Ezequiel.