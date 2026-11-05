Cristian Chivu aveva chiesto una "svolta provinciale" ed è stato accontentato dai suoi nella serata europea contro il Feyenoord. "Chivu l’aveva già chiesta prima del derby, senza essere accontentato - si legge sul Corriere dello Sport -. C’è voluta la prima vera batosta in campionato, infatti, per provocare una scossa. I cui effetti si sono visti con il Feyenoord: finalmente una squadra concreta e compatta, che non ha mai abbassato la soglia dell’attenzione, che ha sempre seguito il piano gara, governando a suo piacimento tutti i momenti della partita".

Ora però "occorre dare delle conferme. I valori del gruppo di Chivu sono fuori discussione, ma non è sufficiente possederli, bisogna anche mostrarli. Il calendario offre la migliore delle opportunità, visto che domenica a San Siro si presenterà il Como. Nei 6 incroci andati in scena nelle ultime due stagioni, l’Inter l’ha sempre spuntata, 5 vittorie e un pareggio. Negli ultimi 2, però, è andata sotto di 2 gol prima di reagire e prendersi il successo".