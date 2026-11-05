Dopo averlo visto all'opera in estate, durante le partite amichevoli del Milan, derby australiano compreso, Lorenzo Torriani scenderà in campo da titolare nella partita dei rossoneri contro il Ferencvaros, stasera al Meazza e valevole per la quarta giornata di Europa League. Il portiere classe 2005 sostituirà lo squalificato Mike Maignan, espulso nella sconfitta contro il Bournemouth.

No all'Inter

In tal senso, la Gazzetta dello Sport svela un retroscena che avrebbe potuto cambiare la carriera del giovane estremo difensore di Vimodrone. Nei suoi primi passi nel calcio le sue qualità non erano sfuggite agli osservatori dell'Inter, che avevano chiesto informazioni dettagliate e bussato alla sua porta per convincerlo a saltare sull'altra sponda del Naviglio. Tentativo andato a vuoto, perché Torriani, tifoso milanista, decise di rimanere nella sua squadra del cuore e di legarsi ai colori rossoneri.