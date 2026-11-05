La presentazione al Castello Sforzesco del progetto del nuovo stadio, di cui si è fatto promotore dal primo giorno, unito alla vittoria del Milan nel derby contro l'Inter, hanno reso felice Paolo Scaroni: "Per me è stata una settimana fantastica", ha detto il presidente dei rossoneri ai cronisti che lo hanno intercettato prima del pranzo UEFA con la delegazione del Ferencvaros.

"Siamo sempre fiduciosi, anche Gerry Cardinale è molto fiducioso. Le sue lacrime dopo il derby? Dimostra la sua passione quando le cose vanno male e quando vanno bene. Questa volta è andata bene", ha concluso Scaroni parlando con MilanNews.it.