Potrebbero arrivare già nella giornata di oggi i convocati di Roberto Mancini per l'Italia protagonista in Nations League il 12 novembre a San Siro contro la Francia e il 15 contro il Belgio.

I dubbi maggiori riguardano l'attacco. Sono fuori per infortunio Retegui, Kean, Raspadori e Raimondo. "Riflessioni aperte su Scamacca, oggi di nuovo a disposizione per l’Atalanta in Conference. Il titolare è Pio Esposito. Sebastiano, suo fratello, gioca centravanti nel Sassuolo. Daniel Maldini si muove ormai da punta centrale. Difficili Lucca o Pinamonti. Sembra presto per l’oriundo Modica (Gimnasia), seguito dagli osservatori azzurri. Da registrare i ritorni di Zaniolo e Dimarco, un mese fa costretti a disertare per infortunio".

Questi i probabili convocati secondo il quotidiano:

Portieri: Donnarumma (Manchester City), Carnesecchi (Atalanta), Vicario (Juventus).

Difensori: Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Mancini (Roma), Scalvini (Atalanta), Kayode (Brentford), Palestra (Chelsea), Dimarco (Inter), Ghilardi (Roma).

Centrocampisti: Barella (Inter), Frattesi (Lazio), Tonali (Tottenham), Doumbia (Sporting Lisbona), Fagioli (Fiorentina), Pisilli (Roma), Romano (Cagliari). Attaccanti: Zaniolo (Udinese), Vergara (Napoli), P. Esposito (Inter), S. Esposito (Sassuolo), Maldini (Cagliari), Cambiaghi (Bologna), Cisse (Milan), Scamacca (Atalanta), Liberali (Como) o Koleosho (Paris Fc).