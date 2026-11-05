Le aspettative attorno al Como continuano ad aumentare di giorno in giorno, complice il percorso straordinario che sta facendo in questa stagione la squadra di Cesc Fabregas, ieri capace di riscrivere la storia della Champions League battendo il Lens con un 9-1 esagerato. Una prova corale che rafforza la posizione dei lariani anche in campionato, dove domenica si giocheranno lo scontro di altissima classifica contro l'Inter: "Non è una sfida scudetto - precisa Paolo Condò per Sky Sport -. Si affronteranno due delle tre squadre migliori del campionato assieme alla Roma. Poi lascio in sospeso il giudizio sul Milan che ha fatto un bellissimo derby".