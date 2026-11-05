La grande prova di Djed Spence a Rotterdam è l'argomento d'apertura delle pagine dell'Inter anche sul Corriere dello Sport. "Contro il Feyenoord, alla sua prima da titolare in Champions League con l’Inter, ha arato con prepotenza la fascia del De Kuip, senza lasciare scampo al malcapitato Javi López", riporta il quotidiano.

"Gli è mancato il gol che probabilmente avrebbe anche meritato, ma questo non gli ha impedito di portare a casa il premio di uomo partita concessogli dalla Uefa - si legge ancora - Spence dà ora al tecnico nerazzurro una soluzione per nulla banale a destra, resa ancora più preziosa dalla complementarietà con Diouf. In base alle partite e alle situazioni la catena di destra dell’Inter potrà assumere una forma diversa, in una metamorfosi costante che creerà inevitabilmente imprevedibilità. Servirlo nello spazio dà all’Inter la possibilità di distendersi più rapidamente, approfittando della sua velocità supersonica. L'asse con Bisseck, tra l'altro, ha già dimostrato di poter regalare soddisfazioni".