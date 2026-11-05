Inter-Como di domenica pomeriggio alle 18.00 sarà di nuovo l'occasione per vedere un San Siro pieno. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, "si vendono circa mille biglietti al giorno, gli ultimi posti stanno per terminare".

"Oggi alle 17 aprirà la rivendita riservata agli abbonati Full, che potranno rimettere a disposizione il posto attraverso la piattaforma ufficiale - si legge ancora sulla rosea -. Sulla mappa dello stadio torneranno quindi alcuni puntini sparsi: saranno i nuovi biglietti acquistabili in diversi settori. Il pienone potrà, però, superare quello delle precedenti gare casalinghe: come nel derby, saranno disponibili i posti del terzo anello blu e verde prima coperti dai teloni di sicurezza".