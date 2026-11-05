"La vittoria nel derby è stata importante, ma dobbiamo cancellarla. Stasera dobbiamo dare continuità, è fondamentale portare a casa tre punti perché quelli che abbiamo attualmente in classifica non possono bastarci". Così Alphadjo Cisse, parlando a Sky Sport, a poco meno di un'ora dalla gara di Europa League che vedrà il Milan, reduce dal 3-1 sull'Inter, affrontare gli ungheresi del Ferencvaros.

Sezione: L'avversario / Data: Gio 05 novembre 2026 alle 18:06
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.