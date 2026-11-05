"FC Internazionale Milano è felice di annunciare l’ingresso in Società di Simone Lo Schiavo, che dal 5 novembre 2026 ha iniziato ufficialmente la sua avventura in nerazzurro in qualità di Director of Football Development, a diretto riporto del Chief Football Officer Dario Baccin". Così il club nerazzurro in una nota pubblicata in questi minuti sul proprio sito Web.

“Simone Lo Schiavo entra a far parte del nostro club con competenza e grande entusiasmo. Il suo contributo sarà prezioso nel lavoro quotidiano all’interno dell’area sportiva. Gli diamo il benvenuto e gli auguriamo buon lavoro", il commento del Presidente e CEO dell'Inter, Giuseppe Marotta.

"Dopo una prima esperienza alla Vibonese, Lo Schiavo è stato Direttore dell’Area Scouting e poi Coordinatore tecnico del Settore Giovanile dell’A.S. Roma. In seguito, ha prima ricoperto il ruolo di Responsabile Scouting dell’U.S. Salernitana per poi entrare a far parte dell’Area Scouting del Palermo F.C. - si legge ancora nel comunicato -. A Lo Schiavo va il benvenuto di tutto il Club e il migliore in bocca al lupo per il suo percorso con i nostri colori".