Come noto, negli scorsi giorni, l'Inter ha esercitato la clausola per rinnovare il contratto di Federico Dimarco fino al 30 giugno 2028, così come previsto nel precedente accordo firmato tra le parti. L'indiscrezione lanciata da Sky Sport è stata confermata nella serata di martedì da Beppe Marotta, prima di Feyenoord-Inter: "Dimarco lo considero un interista doc, ce l'ha nel sangue, per lui abbiamo esercitato la clausola di prolungamento del contratto fino al 2028. Nel corso dell'anno siamo d'accordo di rinnovarlo ulteriormente perché Dimarco ha manifestato l'intenzione di continuare con noi. La stessa cosa la pensiamo noi, e siamo felici di questo. Il senso di appartenenza deve prevalere sugli altri valori", le parole del presidente nerazzurro.
L'Inter aveva già in programma di prendere questa decisione, anche per cautelarsi, in attesa di discutere il 'vero' prolungamento oltre la data di scadenza che ora è stata spostata di un anno. Discorsi che verranno affrontati più avanti, come spiegato Matteo Moretto, nel corso del suo intervento sul canale Youtube di Fabrizio Romano.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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