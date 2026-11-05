L''ipotesi di un ritorno di Mauro Icardi all'Inter è più una suggestione social che una notizia di mercato verosimile. Fabrizio Romano conferma la versione che il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, ha dato prima della sfida di Champions League contro il Feyenoord, quando ha spiegato che Maurito non rientra nei piani del club, così come l'acqusizione di una quinta punta per rimpinguare il roster a disposizione di Cristian Chivu.

"Non ci sono dubbi che Icardi voglia tornare all'Inter e, in generale, in Italia. Lo scorso gennaio era pronto ad andare alla Juve molto volentieri. Icardi si è offerto più volte all'Inter, darebbe disponibilità anche dal punto di vista economico. Ma l'Inter sta dando la stessa risposta a Icardi dall’estate, senza dare nessun ok".