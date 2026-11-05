Giovanni Malagò, commissario straordinario della FIGC, ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio di tutte le gare in programma nel prossimo fine settimana, compresi anticipi e posticipi, per onorare la memoria di Jesús de Miguel Alameda, calciatore del Tenerife morto tragicamente nelle scorse ore.

Sezione: News / Data: Gio 05 novembre 2026 alle 18:21
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.