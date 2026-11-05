Il Team of The Week della quarta giornata della League Phase di Champions League include anche Yann Bisseck, uno dei due rappresentanti della Serie A nell'undici ideale stilato dalla UEFA. L'altro, ovviamente, è Tasos Douvikas, capocannoniere della competizione grazie alla tripletta realizzata nello storico 9-1 del Como sul Lens. A difesa della porta di questa fantasquadra c'è l'ex nerazzurro Yann Sommer, protagonista nella vittoria corsare dal Bruges sul campo del PSV. Davanti allo svizzero si compone la linea a quattro formata da Archie Brown, Gabriel, Jorgensen e, appunto, Bisseck. In mezzo al campo Fabian Ruiz dirige le operazioni con Enzo Fernandez e Gabri Veiga ai suoi lati. In attacco, Batrakov alle spalle di Douvikas e Botheim.

"Il difensore centrale dell'Inter ha segnato il suo primo gol in UEFA Champions League, sbloccando il risultato contro il Feyenoord, e ha inoltre sfoderato una prestazione autorevole in difesa, contribuendo a mantenere la porta inviolata nei Paesi Bassi", si legge sul sito della UEFA.