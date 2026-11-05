Restano solo 3mila biglietti disponibili per assistere dal vivo, a San Siro, al match di Nations League che giovedì 12 novembre (ore 20.45) vedrà la Nazionale italiana di Roberto Mancini opposta a quella francese allenata da Zinedine Zidane. Finora sono stati venduti 57mila, mentre i restanti 6000 sono destinati ai tifosi ospiti.

Sugli spalti a sostenere gli azzurri ci saranno anche 3.000 bambini delle scuole e delle società calcistiche del territorio. Come già accaduto in occasione delle ultime partite casalinghe della Nazionale, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC - in collaborazione con Federcalcio Srl - promuoverà infatti un progetto di educazione al tifo corretto, mettendo a disposizione gratuitamente 3.000 biglietti destinati agli studenti degli istituti scolastici del territorio e alle bambine e ai bambini delle scuole calcio di Milano e provincia. Un’iniziativa volta a incoraggiare comportamenti virtuosi, in modo che i giovanissimi tifosi imparino a incitare la propria squadra senza offendere gli avversari e contestare l’operato dell’arbitro.