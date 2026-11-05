C'è anche il nome dell'interista Ange-Yoan Bonny nella lista dei convocati diramata da Hervé Renard, ct della Costa D'Avorio, per il doppio impegno contro il Gambia, valido per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, che attende gli Elefanti nell'imminente finestra internazionale. Le sfide sono in programma il 12 e il 17 novembre, rispettivamente allo Stade de la Paix de Bouaké e all'Indipendence Stadium di Bakau. 

Sezione: News / Data: Gio 05 novembre 2026 alle 17:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.