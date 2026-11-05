C'è anche il nome dell'interista Ange-Yoan Bonny nella lista dei convocati diramata da Hervé Renard, ct della Costa D'Avorio, per il doppio impegno contro il Gambia, valido per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, che attende gli Elefanti nell'imminente finestra internazionale. Le sfide sono in programma il 12 e il 17 novembre, rispettivamente allo Stade de la Paix de Bouaké e all'Indipendence Stadium di Bakau.