Protagonista con un gol nella vittoria in rimonta della Lazio sul campo della Cremonese, Gustav Isaksen spiega perché i biancocelesti non hanno staccato la spina in campionato, nonostante all'orizzonte ci sia un obiettivo prestigioso come la Coppa Italia, da contendere all'Inter nella finale del 13 maggio: "Il segreto è il duro lavoro, non abbiamo mollato - le parole dell'esterno d'attacco danese a Sky Sport -. Sono molto orgoglioso della squadra, ora entriamo nella fase finale della stagione in cui può cambiare tutto, ci attendono partite troppo importanti. L'annata può diventare bellissima perché quest'anno non abbiamo fatto niente. Ci giochiamo tutto nelle ultime quattro partite, ci arriviamo bene. Ma ancora non abbiamo fatto niente".