"Per qualcuno era game over, per noi era solo una nuova partita!". Una frase semplice ed efficace per rinfacciare le previsioni funeste che erano piovute sull'Inter dopo l'amara fine della passata stagione. Federico Dimarco, festeggiando su Instagram la conquista del 21esimo Scudetto dell'Inter, utilizza una simpatica animazione 16bit approfittando per un teaser legato al suo nuovo sito Dimash32.com, in fase di lancio.