"Questo è uno dei miei Scudetti preferiti". Intercettato da Sky Sport fuori dagli studi di Radio Deejay, Alessandro Cattelan racconta le sue sensazioni per la conquista del 21esimo tricolore da parte dell'Inter: "Ognuno ha la sua vittoria preferita legata alla squadra per la quale tifa. Questo è uno dei miei Scudetti preferiti insieme a quello di Zlatan Ibrahimovic nel 2008 sotto il diluvio di Parma. Bello, bello perché le premesse a inizio anno sembravano tutte contrarie invece siamo riusciti a farcela".

La specialità è data dal fatto di essere inaspettato?

"Un po' diciamo di sì. Abbiamo avuto momenti di difficoltà durante l'anno, è stato bello movimentato. Alla fine te lo godi di più".

Come sono stati i festeggiamenti?

"Ero allo stadio con mia moglie, un po' di casino lì poi carosellino e passaggio in Duomo dando fastidio a chi dormiva col clacson del motorino. E poi a casa a dormire".

Il tuo MVP della stagione?

"Chivu senza dubbio, poi direi Lautaro Martinez e Federico Dimarco in tandem".

Vi ha gasato l'interismo di Chivu, uno che ha vinto il Triplete?

"Secondo me sì, ma lo possono capire i tifosi di qualunque squadra. Penso a Daniele De Rossi con la Roma. Quando hai qualcuno che ha vissuto una storia importante con la tua squadra è bello. Penso anche a Paolo Orlandoni, preparatore dei portieri. È sicuramente qualcosa in più come quando porti in prima squadra uno delle giovanili. Capisci che c'è un legame lungo e i tifosi si immedesimano di più".

La tua top 3 degli Scudetti da tifoso?

"Quello di quest'anno, quello di Ibra con Mancini e il primo che ho visto, quello dell'88-89, che mi ha fatto decidere di essere interista".