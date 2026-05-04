In vista della sfida di campionato di sabato contro l'Inter, il tifo organizzato biancoceleste ha chiamato i sostenitori laziali a radunarsi a Ponte Milvio, nei pressi dello stadio Olimpico, allo scopo di proseguire la loro protesta nei confronti della società e al tempo stesso di iniziare l'organizzazione per il grande evento della finale di Coppa Italia del 13 maggio. Questa la nota della Voce della Nord: "Per la partita di campionato che si svolgerà sabato 9 maggio, i gruppi organizzati si raduneranno sulla piazza di Ponte Milvio per organizzare al meglio la finale di coppa Italia e vivere tutti insieme una giornata tra Laziali".
L'iniziativa è pensata con uno scopo ben preciso: "Ricordiamo a tutti che questa protesta è volta a sensibilizzare i problemi e le mancanze societarie, non ad allontanare i tifosi dalla Lazio, quindi è forte il bisogno di rafforzare la vicinanza tra il popolo Laziale, la squadra ed il mister, senza venir meno alla dimostrazione di dissenso". Ppi l'anticipazione: "Rimarremo a ponte Milvio, non entreremo, come non lo faranno per solidarietà i gruppi organizzati del tifo dell’Inter, che nonostante abbiano appena vinto il loro 21° scudetto, rimarranno fuori dallo stadio per solidarietà e per appoggio al nostro dissenso".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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