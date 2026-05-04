Nei giorni dell'interismo più sfrenato, il pensiero va anche a chi si sarebbe goduto questo Scudetto numero 21 e se lo sarebbe meritato come degnissimo rappresentante del club: Giacinto Facchetti. Il figlio Gianfelice, rispondendo ad Adnkronos, è convinto che al Cipe sarebbe piaciuto Cristian Chivu come allenatore: "Credo che mio padre avrebbe apprezzato le sue doti di equilibrio e di senso della misura, anche da atleta, perché è stato capace di ritornare a essere agonista dopo un grave incidente. Da allenatore perché ha dimostrato delle doti non banali per essere così giovane, ereditando una squadra che ha funzionato molto negli anni scorsi e rendendo comunque merito al valore di Simone Inzaghi, conservando dei valori che quella squadra aveva già espresso, aggiungendoci sicuramente del suo ma con grande rispetto secondo me".

Gianfelice poi esprime un parere personale sul primo anno di Chivu come allenatore dell'Inter: "Lo Scudetto è un bel traguardo considerando che Chivu aveva poche presenze in Serie A e si presentava un campionato con alcune criticità, a partire dal fatto che comunque una stagione come quella scorsa lascia inevitabilmente un po' di strascichi. L'inizio, a partire dal Mondiale per Club negli USA, è stato tutto in salita. Poi sono arrivate le prime sconfitte in campionato, anche se si vedeva una squadra che voleva continuare a percorrere una strada con una propria identità e aveva voglia di fare. Quando sono arrivati i primi risultati, e anche la regolarità nel raggiungerli, probabilmente è cambiata la consapevolezza da parte di tutti e l'Inter ha fatto di tutto per arrivare a vincere il campionato".