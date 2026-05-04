Il 2-0 contro il Parma firmato dalle reti di Thuram e Mkhitaryan ha scritto la parola fine sul campionato di Serie A 2025/26: l'Inter è campione d'Italia con tre giornate d'anticipo sulla tabella di marcia. Un successo meritato per la squadra di Chivu, che taglia il traguardo tricolore a quota 82 punti (a +12 dal Napoli, fermo a 70, e a +15 dal Milan e +17 dalla Juventus) con ben 82 gol fatti e 31 subiti.

Al triplice fischio di Bonacina è scoppiata la festa e Milano si è colorata di nerazzurro per certificare il dominio del Biscione nell'anno del 21esimo scudetto conquistato: dall'esterno di San Siro (dove è stato 'preso d'assalto' l'ex nerazzuro Danilo D'Ambrosio) fino a Piazza Duomo, dove è esplosa la gioia del popolo interista al triplice fischio e dove si è poi consumato il corteo guidato dalla Curva Nord, cominciato in Piazza Cairoli e giunto all'ombra della Madonnina tra cori, fumogeni e bandiere nerazzurre.

I giocatori dell'Inter, accolti da un nutrito gruppo di tifosi, avevano invece fatto tappa allo Sheraton Hotel San Siro, albergo noto per essere la sede abituale del calciomercato. Da Via Caldera è poi arrivato l'annuncio via Instagram di Federico Dimarco e Marcus Thuram: "Ci vediamo in Piazza Duomo". Meta finale anche per il corteo nerazzurro, del quale vi proponiamo le immagini nel video sotto. Buona visione. E buon 21esimo scudetto.