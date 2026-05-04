Tra le tantissime dichiarazioni al termine di Inter-Parma, che ha garantito alla squadra nerazzurra la vittoria matematica dello Scudetto numero 21 della sua storia, ci sono state anche quelle del direttore sportivo Piero Ausilio a TeleLombardia. Nello specifico, è stato nuovamente trattato l'argomento Alessandro Bastoni, corteggiato mediaticamente dal Barcellona ormai da diverse settimane. Ancora una volta però Ausilio è stato piuttosto netto sulla questione: "Continuo a precisare che noi Bastoni ce lo vogliamo tenere, siamo contenti di averlo e non sarà certo l'Inter a chiamare qualcuno per proporre la cessione. Lui è un capitale dell'Inter, dell'Italia, è forte, è un ragazzo incredibile e vogliamo tenercelo stretto".

Nel caso non fosse chiaro il concetto, il direttore sportivo ha voluto ulteriormente rimarcare il punto di vista del club inviando l'ennesimo messaggio ai blaugrana: "A noi non è arrivata nessuna chiamata e a maggior ragione non saremo noi a chiamare nessuno. Era questo il senso della mia risposta".

Va sottolineato come il Barcellona abbia da tempo scelto Bastoni come rinforzo per la difesa, ma nonostante le buone intenzioni non sembra sia né interessato né in grado di investire la cifra che in Viale della Liberazione chiederebbero in caso di contatto ufficiale, tra i 65 e i 70 milioni di euro. Per questa ragione a Barcellona vengono valutate altre opzioni rispetto al centrale azzurro.