C'è il marchio inconfondibile della ThuLa sul 21esimo scudetto della storia dell'Inter. In maniera diversa dal tricolore della seconda stella, anche in questa stagione Marcus Thuram e Lautaro Martinez, qualche volta in coppia e qualche volta mettendosi in proprio, hanno aiutato la squadra di Cristian Chivu a tagliare il traguardo al primo posto con tre giornate d'anticipo.

"In questa Serie A, Lautaro è il giocatore più forte in assoluto: è un campione - ha spiegato Antonio Cassano a 'Viva el Futbol ' -. Thuram fa la differenza in Italia, in altri campionati farebbe più fatica. Detto questo, la ThuLa è stata decisiva: il Toro ha saltato 10-11 partite ed è capocannoniere e se stiamo qua un anno continua a essere capocannoniere. Thuram è a 13 gol, nonostante un periodo in cui non segnava mai. Questi due ragazzi hanno fatto vincere lo scudetto all'Inter in maniera meritata", dice FantAntonio. Prima di fare la solita battuta su Simone Inzaghi: "Ho un dubbio: occhio che se richiamano Inzaghi possono perdere il campionato. Con una squadra clamorosa doveva finire tutti gli anni così, invece hanno vinto uno scudetto in 4 anni".