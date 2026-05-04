FcInterNews celebra insieme il 21esimo scudetto dell'Inter con una collezione di maglie celebrative sviluppate in partnership con Tacchettee, rinomata azienda specializzata proprio in prodotti di abbigliamento sportivi. Il tema di questa speciale collezione è proprio il ventunesimo tricolore nerazzurro con magliette per tutti i gusti e tutte le taglie: si può scoprire collegandosi all'indirizzo www.tacchettee.it/fcinternewsofficial e scegliendo il prodotto desiderato. Non solo magliette ma anche cappellini, pantaloncini, felpe, shopping bag e così via, tutto in tema Inter Campione!.

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