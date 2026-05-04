Ieri pomeriggio, prima della vittoria dell'Inter sul Parma che ha portato alla conquista matematica dello Scudetto da parte dei nerazzurri, la Juventus è stata sorprendentemente fermata in casa sull'1-1 dal già retrocesso Verona, che ne ha complicato i piani di qualificazione alla prossima Champions League. Un risultato deludente che è la replica di altri arrivati in precedenza, contro il Lecce e il Sassuolo, per esempio, e che certifica le difficoltà offensive dei bianconeri sottolineate anche dall'allenatore Luciano Spalletti.

Ne ha parlato Andrea Cambiaso ai microfoni di Sky al termine del match contro gli scaligeri, evidenziando proprio la differenza in quest'ottica con i nerazzurri: "In questo senso sono dei killer, contro il Pisa vince 6-2, in altre gare hanno segnato 4-5 gol e questa è la differenza tra quelli che vincono il campionato e quelli che sono lì a lottare. Bisogna sfruttare le occasioni che ti capitano e noi siamo mancati, ma succede spesso anche in altre partite ed è un dato oggettivo. Bisogna da lavorare in allenamento per migliorare questo aspetto".