La finale di Coppa Italia contro l'Inter e il derby della Capitale, appuntamenti che i tifosi della Lazio hanno segnato in rosso sul calendario, possono aspettare. La testa dei biancocelesti è tutta sulla partita contro la Cremonese di questa sera, come ha assicurato Maurizio Sarri parlando a DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Noi abbiamo i nostri obiettivi di squadra che dobbiamo perseguire, stop. Quindi nessuna forma di riscaldamento per le prossime partite, siamo qui per fare il meglio possibile".

Come stanno Taylor e Zaccagni?
"Stanno piuttosto bene, poi è chiaro che non sappiamo quanti minuti possano fare. Ma stanno piuttosto bene".

Che occasione è per Maldini?
"Gli chiedo di tirare fuori il potenziale enorme che ha addosso. Fnora nessun allenatore ci è riuscito, vediamo se piano piano il ragazzo cresce e riesce a tirare fuori la tanta roba che ha". 

Sezione: L'avversario / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 18:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.