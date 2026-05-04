La finale di Coppa Italia contro l'Inter e il derby della Capitale, appuntamenti che i tifosi della Lazio hanno segnato in rosso sul calendario, possono aspettare. La testa dei biancocelesti è tutta sulla partita contro la Cremonese di questa sera, come ha assicurato Maurizio Sarri parlando a DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Noi abbiamo i nostri obiettivi di squadra che dobbiamo perseguire, stop. Quindi nessuna forma di riscaldamento per le prossime partite, siamo qui per fare il meglio possibile".

Come stanno Taylor e Zaccagni?

"Stanno piuttosto bene, poi è chiaro che non sappiamo quanti minuti possano fare. Ma stanno piuttosto bene".

Che occasione è per Maldini?

"Gli chiedo di tirare fuori il potenziale enorme che ha addosso. Fnora nessun allenatore ci è riuscito, vediamo se piano piano il ragazzo cresce e riesce a tirare fuori la tanta roba che ha".