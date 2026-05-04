"Le prime pagine sugli arbitri? Non entro nelle questioni, ma posso dire che il gruppo è unito e compatto, molto sereno. Viviamo una situazione particolare senza un designatore, ma questo ci ha anche dato maggior senso di responsabilità". Così Daniele Doveri, in occasione del Gran Galà del Calcio ADICOSP, in corso di svolgimento questa sera a Roma.

"lo il migliore? No, il più esperto, lo dice l'anagrafica, ma ci sono tanti miei colleghi bravissimi ad affrontare tanti contesti - le parole di Doveri riportate da Tuttomercaweb.com -. L'esperienza non si compra, e qualche errore alle volte va loro perdonato, come è stato perdonato a me. La mancanza di uniformità nei giudizi? Ci lavoriamo. L'arbitro è giudicato per gli errori che fa, non per cosa fa bene, e rimane quindi anche più in testa a noi l'errore fatto. Però con il VAR - conclude - gli errori sono diminuiti, la difficoltà del momento è più facilmente gestibile. Anche s, ripeto, non siamo infallibili, come non lo è nessuno sul rettangolo verde. E sia chiaro: come si sbaglia in campo, si può sbagliare anche dietro lo strumento, che ha ridotto per altro del 90% l'errore".