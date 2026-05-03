Il Parma, già salvo, esce sconfitto da San Siro contro l'Inter campione d'Italia. Un 2-0 che Carlos Cuesta commenta anche in conferenza stampa: "Per noi era una opportunità per fare punti, ci dispiace non esserci riusciti - le parole del tecnico dei ducali -. Sapevamo che dovevamo fare una grande prestazione, facendo loro male nelle poche chance che avevamo. Ci sono stati dei momenti positivi, ma sappiamo che quel gol prima dell'intervallo è stato pesante. Nella ripresa loro hanno rallentato il ritmo nelle due fasi, lì abbiamo avuto qualche momento favorevole fino al 2-0. Potevamo tornare in partita, ma abbiamo segnato in fuorigioco. Ci basta questa prestazione? No, perché volevamo punti. A Roma dobbiamo sfruttare l'occasione".

L'orgoglio per la prestazione e la coperta corta a livello tattico.

"Nel primo tempo abbiamo palleggiato molto e non abbiamo subito ripartenze anche perché eravamo compatti. Nella ripresa abbiamo sofferto di più perché abbiamo lasciato spazi alle nostre spalle correndo maggiori rischi".

L'ingrediente della stagione.

"Lavoro, sacrificio, solidarietà e impegno. Abbiamo sempre provato a fare il nostro massimo in campo. Vedete Pellegrino al 30' fare il quinto di difesa".

Può spiegarci cosa è successo sul primo gol subito?

"Non ho rivisto il replay, ma era una situazione dove abbiamo provato a ripartire con Valeri ed eravamo aperti. Abbiamo provato a coprire col mediano, ma non so come è andata la giocata. Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa".

Questo scudetto dell'Inter come lo commenta?

"Assolutamente meritato, faccio i complimenti a loro, ai giocatori, allo staff, ai dirigenti e ai tifosi. I risultati parlano da soli, l'Inter ha vinto con tre giornate d'anticipo. L'Inter è fortissima, ha tante risorse per fare male, compresi i piazzati. E' una squadra di grandissimo livello, non a caso è stata competitiva in Europa negli ultimi anni".