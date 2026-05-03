Il Parma, già salvo, esce sconfitto da San Siro contro l'Inter campione d'Italia. Un 2-0 che Carlos Cuesta commenta anche in conferenza stampa: "Per noi era una opportunità per fare punti, ci dispiace non esserci riusciti - le parole del tecnico dei ducali -. Sapevamo che dovevamo fare una grande prestazione, facendo loro male nelle poche chance che avevamo. Ci sono stati dei momenti positivi, ma sappiamo che quel gol prima dell'intervallo è stato pesante. Nella ripresa loro hanno rallentato il ritmo nelle due fasi, lì abbiamo avuto qualche momento favorevole fino al 2-0. Potevamo tornare in partita, ma abbiamo segnato in fuorigioco. Ci basta questa prestazione? No, perché volevamo punti. A Roma dobbiamo sfruttare l'occasione". 

L'orgoglio per la prestazione e la coperta corta a livello tattico.
"Nel primo tempo abbiamo palleggiato molto e non abbiamo subito ripartenze anche perché eravamo compatti. Nella ripresa abbiamo sofferto di più perché abbiamo lasciato spazi alle nostre spalle correndo maggiori rischi".

L'ingrediente della stagione.
"Lavoro, sacrificio, solidarietà e impegno. Abbiamo sempre provato a fare il nostro massimo in campo. Vedete Pellegrino al 30' fare il quinto di difesa". 

Può spiegarci cosa è successo sul primo gol subito?
"Non ho rivisto il replay, ma era una situazione dove abbiamo provato a ripartire con Valeri ed eravamo aperti. Abbiamo provato a coprire col mediano, ma non so come è andata la giocata. Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa".

Questo scudetto dell'Inter come lo commenta?
"Assolutamente meritato, faccio i complimenti a loro, ai giocatori, allo staff, ai dirigenti e ai tifosi. I risultati parlano da soli, l'Inter ha vinto con tre giornate d'anticipo. L'Inter è fortissima, ha tante risorse per fare male, compresi i piazzati. E' una squadra di grandissimo livello, non a caso è stata competitiva in Europa negli ultimi anni". 

Sezione: L'avversario / Data: Dom 03 maggio 2026 alle 23:19 / Fonte: dall'inviato a San Siro
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.