La Lazio (che sfiderà il 13 maggio l'Inter nella finale di Coppa Italia) espugna lo Zini di Cremona, inguaiando i grigiorossi, adesso terzultimi e distanti 4 punti dal Lecce. E dire che la squadra di Giampaolo era passata in vantaggio poco prima della mezz'ora grazie al gol di Bonazzoli. Ma nella ripresa la formazione di Sarri è riuscita a reagire con grande caparbietà. Al 53' Isaksen mette in parità la contesa, poi al 92' ci pensa Noslin a trovare la via della rete, mettendo a segno il timbro decisivo per il successo.