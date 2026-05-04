La Lazio (che sfiderà il 13 maggio l'Inter nella finale di Coppa Italia) espugna lo Zini di Cremona, inguaiando i grigiorossi, adesso terzultimi e distanti 4 punti dal Lecce. E dire che la squadra di Giampaolo era passata in vantaggio poco prima della mezz'ora grazie al gol di Bonazzoli. Ma nella ripresa la formazione di Sarri è riuscita a reagire con grande caparbietà. Al 53' Isaksen mette in parità la contesa, poi al 92' ci pensa Noslin a trovare la via della rete, mettendo a segno il timbro decisivo per il successo.

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 20:30
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione