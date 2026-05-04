Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, intervenuto a margine del ricevimento al Quirinale dedicato alle nazionali azzurre vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis, è stato interpellato sulle possibili candidature alla presidenza della FIGC, con i nomi di Giovanni Malagò e Giancarlo Abete sullo sfondo, Buonfiglio ha detto di avere fiducia nei due candidati ma ha preferito non sbilanciarsi: "Per ora ci sono loro due. Io sono solamente il presidente del Coni e faccio il tifo affinché lo sport italiano sia sempre leader nel mondo".

Il numero uno dello sport italiano ha poi allargato il discorso alla situazione del calcio: "Un prodotto di eccellenza non si fa dalla sera alla mattina. Bisogna partire con la formazione, i centri giovanili e una condivisione nel far giocare i nostri migliori atleti. Il calcio femminile, invece, non è così male ultimamente".