Ci sono almeno altri sei direttori di gara, o da poco tempo ex, che hanno voluto aggiungere la loro testimonianza sull'inchiesta arbitri in un esposto presentato alla Procura di Milano. Lo scrive oggi La Repubblica nella sua edizione odierna, spiegando che c'è quindi la possibilità di approfondire la questione con nuove convocazioni dei testimoni da parte degli inquirenti.

Nei giorni scorsi, come noto, è stato interrogato l'ex supervisore VAR Andrea Garvasoni su Salernitana-Modena, episodio sul quale "la Procura farà accertamenti. Ma anche su Inter-Roma e il fallo non fischiato su Bisseck - assicura il quotidiano generalista -. Ora altri stanno denunciando quello che, colleghi prima di loro, hanno chiamato «il sistema Rocchi»: «Figli e figliastri», «se lo criticavi eri fuori», «designazioni condizionate da un tornaconto personale». Come quella di un ex fischietto che, dopo una diverbio su un arbitraggio, infortunato, sarebbe stato poi «fatto fuori perché non della cricca»".

