Tutto facile all'Olimpico per la Roma di Gian Piero Gasperini, che travolge la Fiorentina 4-0 nel Monday Night Match della 35esima giornata di Serie A e si rilancia alla grande nella corsa Champions portandosi a -1 dalla Juve, ieri fermata in casa dall'Hellas Verona.

I giallorossi chiudono la pratica già nel primo tempo con un tris che stordisce i gigliati, scesi in campo sapendo di essere già salvi dopo la sconfitta all'ultimo minuto della Cremonese contro la Lazio. Apre le marcature Gianluca Mancini, al 13', raddoppio quattro giri d'orologio dopo Wesley, poi è Hermoso ad aumentare il gap al 34'. nella ripresa, al minuto 58', è Niccolò Pisilli a mettere il sigillo finale. 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 22:45
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.