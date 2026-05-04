In perfetto remake di quanto accaduto due anni fa, la festa dell'Inter continua anche sui social ed è partita la maratona di live tra campioni d'Italia che già dopo il ventesimo scudetto aveva allietato i tifosi della Beneamata. Ad aprire le danze sono stati Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu, raggiunti in corso poi anche da Denzel Dumfries. In attesa di altri compagni, il Tikus ha scherzosamente sollevato la questione 'odio', sentimento dal quale spesso i giocatori di calcio vengono travolti. "Fuori dal mondo Inter c’è gente che non ci vuole davvero bene, che ha davvero tanta cattiveria" ha detto Marcus.

"Posso capire che tifano altre squadre, ma questa cattiveria non la capisco - ha detto prima di incalzare ulteriormente -. Cosa abbiamo fatto? Niente. Andiamo in campo, andiamo a lavorare, giochiamo, a volte vinciamo, spesso vinciamo. Ma il problema non è questo, ma che c’è gente cattiva che vuole vederci morire. Ma ti rendi conto? A noi e ai nostri tifosi vogliono ammazzarci. Questo fa male agli occhi, quasi piango quando penso a questa gente, ed è per questo che uso gli occhiali (ha aggiunto ridendo)". La chat assume poi toni più scherzosi quando si parla di Federico Dimarco: "Ne ha fatti 52 lo sai Hakan?" e Calhanoglu: "No, 55!", con Tikus che aggiunge: "Quando ti dà la palla, tu esulti". Battuta anche su Pio Esposito: "Quanti anni ha? Dieci, undici, dodici? È nato ieri (ride, ndr). Lui è il futuro dell'Inter". Ma prima di ogni cosa, i due hanno ironizzato sul fatto che l'Inter è stata criticata per non aver vinto gli scontri diretti: "Calha ce l'hanno con noi. Sai? Non vinciamo i big match, siamo vecchi. Hanno fatto un premio per quelli che vincono solo i big match", attacca Thuram. Col turco che risponde: "Bla bla bla".