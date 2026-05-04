C'è grande gioia nel tifoso Enrico Bertolino per la vittoria del 21esimo Scudetto da parte dell'Inter. Il comico di fede nerazzurra non usa giri di parole quando si esprime in merito al traguardo raggiunto, parlando ad Adnkronos: "Provo felicità, che nasce dal fatto che una squadra in età con un allenatore giovane ha ottenuto un risultato bellissimo, insperato. La stessa squadra era uscita massacrata e calpestata dalla finale di Champions League che io stesso ho visto allo stadio di Monaco di Baviera. In quel periodo c'era una specie di depressione cosmica ma ora l'Inter è tornata a vincere con giocatori con un'età media più alta. Questo dimostra che l'esperienza conta e quella dei giocatori ha compensato l'inesperienza dell'allenatore".

Qui entrano in gioco i grandi meriti del tecnico romeno: "Chivu si è trovato a essere, a livello emotivo, il miglior condottiero possibile. Ha tenuto unito un gruppo con il morale sotto i tacchi, erano ragazzi privi di motivazioni. Questo è lo Scudetto dell'entusiasmo e dell'esperienza", conclude Bertolino.