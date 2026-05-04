Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset e storico tifoso del Milan, non le manda a dire a Gerry Cardinale per come sta gestendo il club rossonero dal suo insediamento, avvenuto dopo lo scudetto vinto nella stagione 2021-22: "Cosa devo dire? Succede un casino. Cosa gliene frega di vincere lo scudetto a una banca che gestisce una squadra di calcio. Questo è il punto", il parere a MilanNews.it di Confalonieri. Che poi fa un paragone con l'Inter, gestita anch'essa da un fondo come Oaktree ma amministrata da un presidente esperto come Beppe Marotta: "L'Inter ha la fortuna di avere un grande presidente. Ecco se noi avessimo Galliani, forse potremmo avere qualche chance. Non so perché non sia tornato, forse c'era di mezzo il Monza ma non lo so. Furlani? Non lo consoco e non ci tengo a conoscerlo".