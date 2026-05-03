Negli ultimi giorni dell'inchiesta sul mondo arbitrale si è parlato anche di Giorgio Schenone, nome che secondo le ultime ricostruzioni sarebbe spuntato in un’intercettazione tra l'ex designatore Gianluca Rocchi e l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni risalente allo scorso 2 aprile 2025, giorno della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Inter e Milan a San Siro. In quell'occasione sarebbe uscito il nome 'Giorgio', secondo il pm Maurizio Ascione riconducibile al referee manager nerazzurro. Sono invece completamente assenti - assicura il Corriere dello Sport - riferimenti letterali ad altre figure del club o a situazioni specifiche.

Ecco perché "l’Inter rimane infastidita per essere stata tirata in ballo, senza che ci siano elementi diretti a suo carico (e nemmeno tesserati indagati), e allo stesso tempo si sente anche tranquilla perché Schenone rappresenta proprio la figura preposta al dialogo con gli arbitri, a fare da tramite per chiedere spiegazioni o maggiori chiarimenti sulle scelte prese in campo" si legge oggi sulle pagine del quotidiano sportivo romano, che fa chiarezza sulla posizione del club nerazzurro e sullo stato d'animo per la vicenda. La figura del refree manager ha infatti le competenze adatte per scendere nel merito dei regolamenti e si interfaccia costantemente con il mondo arbitrale, compresi i fischietti designati per dirigere le partite. Inoltre svolge corsi e attività di formazione in materia.

Ci sono altre precisazioni da fare: Andrea Colombo, secondo il pm arbitro “gradito” dall’Inter, dal 2 aprile in poi (nella stagione 2024/25) ha arbitrato una sola volta i nerazzurri (sconfitta a Bologna che nasce da una rimessa laterale irrogolare). Il Corsport sottolinea che i conti non tornano nemmeno sulla posizione di Daniele Doveri, etichettato come “sgradito” dall'Inter ma designato nell’aprile dell’anno scorso sia per Parma-Inter (2-2 il 5 aprile) che per il derby di ritorno in semifinale di Coppa Italia (nerazzurri sconfitti 3-0 e fuori dalla coppa). "Un finale di stagione bollente che spiega le scelte anche a livello tecnico, partendo dal resoconto delle presenze stagionali 2024/25 degli arbitri con Doveri in cima alla graduatoria seguito a ruota da Guida, Massa e Colombo", chiosa il giornale.