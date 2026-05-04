Direttamente dagli studi di Pressing, dopo la vittoria dell'Inter per 2-0 sul Parma che ha certificato anche con la matematica la vittoria del 21esimo Scudetto, Andrea Ranocchia, che la maglia nerazzurra l'ha indossata per tanti anni e un tricolore l'ha portato a casa nel 2021, offre il suo punto di vista sul percorso intrapreso dalla squadra guidata da Cristian Chivu: "Il percorso dell'Inter è nato con Spalletti prima che con Conte, il primo mattoncino l'ha messo lui. Io c'ero e ho visto il cambio di mentalità, poi è proseguito con Conte e la vittoria dello Scudetto dopo tanti anni, quindi Inzaghi ha continuato il lavoro e Cristian è la figura giusta per proseguire".

Bene la scelta degli allenatori, ma non basterà senza il supporto sul mercato: "Naturalmente in estate bisognerà fare valutazioni, ci sono giocatori in scadenza e bisognerà rinnovare. Se riescono a mantenere il gruppo storico, solido, penso che con i nuovi innesti e i giovani arrivati la scorsa estate come Diouf, che ha trovato poco spazio ma per me ha grandi potenzialità, si potrà proseguire questo percorso".