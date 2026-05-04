Continuano a proliferare le dichiarazioni post-21esimo scudetto dei protagonisti di quest'Inter campione d'Italia. Intervistato da QSVS, Federico Dimarco si è tolto qualche sassolino dagli scarpini: "In estate c'era chi ci dava fuori dalle 4 di Champions, lo scudetto vale molto di più delle parole di inizio stagione. Siamo stati zitti, abbiamo lavorato e oggi abbiamo festeggiato" ha detto soddisfatto prima di parlare dell'allenatore.

Su Cristian Chivu ha aggiunto:

"Chivu è stato importante fin dall'inizio, ha creato subito un rapporto con noi che l'anno scorso abbiamo subito delusioni importanti che restano e abbiamo ancora dentro. Abbiamo lavorato tutti insieme, questo è il 21° scudetto e siamo contenti".

Record quest'anno dopo il rendimento così così dell'anno scorso?

"Il calo dell'anno scorso c'è stato negli ultimi tre mesi, tutti hanno la memoria corta ma va bene così. Questa stagione mi prendo il record di assist e la vittoria del campionato".