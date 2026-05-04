Il noto giornalista Carlo Nesti ha commentato, tramite i propri canali, lo scudetto numero 21 dell'Inter, concedendo ai nerazzurri di Chivu tutti i meriti per questa affermazione.

"Ma chi può contestare, fra i tifosi avversari, questo scudetto numero 21 dell'Inter, con tutte individualità di livello europeo? Un attacco da macchina da guerra, con 82 siluri, e cioè 24 gol di vantaggio sulla seconda, il Como. Un Lautaro che ha giocato meno di altre volte, ma è stato più decisivo di altre volte: capocannoniere con 16 reti. E, alle spalle, una serie di scudieri, come Thuram, subito dietro a quota 13, Bonny ed Esposito. Se la difesa è solo quinta, è perché la conversione di Chivu, eccezionale esordiente, da squadra italianista (Simone Inzaghi) a squadra europeista, ha concesso qualcosa alle ripartenze avversarie. Mi sono piaciuti da impazzire i 17 assist di Dimarco, un'impresa da trequartista. Così come il blocco italiano, la capacità di ovviare agli infortuni, e l'affermazione dei nuovi Esposito, Bonny, Sucic, Martinez (il portiere, più forte dei sui fantasmi), Akanji, Luis Henrique e Diouf. Complimenti!".