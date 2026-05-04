L'Inter batte il Parma 2-0 e vince il suo 21esimo scudetto della storia. Forse il tricolore meno atteso, considerando le premesse e considerando un avvio di campionato tutto in salita.

Bravo Chivu ad adeguarsi, a reinventarsi e a cambiare rotta quando ce n'è stato bisogno; bravissima la squadra a seguirlo. Due i momenti iconici e decisivi per arrivare, di fatto, a stravincere la Serie A 2025/26.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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