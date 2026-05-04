L'ex portiere Simone Braglia ha commentato la vittoria interista dello Scudetto ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole: "Chivu? Secondo me è una grossa rivincita. Mi ricordo a inizio anno, nessun arebbe immaginato che avrebbe avuto questo impatto con l'Inter, una squadra importante. E' la vittoria della new generation, formata anche da Grosso, De Rossi, contro i vecchi matusa".

Braglia si è anche soffermato sulla Juventus: "Manca qualità in mezzo, quello che detta i tempi. Non è più la Juve di una volta. Spalletti non ha responsabilità, ma chi ha costruito questa squadra a inizio anno".