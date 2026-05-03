L'Inter Under 23 esce con un pareggio dallo stadio 'Bruno Benelli' di Ravenna, dove ieri è andata in scena un'amichevole, a porte chiuse, con la squadra di casa che si sta preparando ai playoff. Un 1-1 che Andrea Mandorlini, tecnico dei ravennati, accoglie così: "Sono contento, queste partite sono pericolose - le parole dell'ex interista -. Abbiamo fatto un buon allenamento, tutti si sono fatti trovare pronti contro una squadra che fino a domenica scorsa si è giocata l'ingresso ai playoff. Sono soddisfatto, abbiamo chiuso questo periodo di lavoro e adesso andremo a preparare la partita con l'avversario che conosceremo giovedì".

E' sembrato un test vero.

"E' stata una partita vera, peccato perché potevamo vincere. Ma va bene così".

Qualche variante tattica,

"Può essere, ho provato qualcosa in ottica playoff. Ho visto quello che mi aspettavo".

I giocatori recuperati.

"Li ho visto tutti con voglia di rientrare, ho visto un buono spirito, un'identità chiara che mi piace".