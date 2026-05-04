Non ci sono certezze rispetto al futuro di Nico Paz, anche se dalla Spagna continuano a rimbalzare le voci secondo cui un suo ritorno al Real Madrid è sempre più possibile. Un'ipotesi che Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo del Como, non ha confermato né smentito parlando al 'Gran Galà del Calcio ADICOSP' di Roma: "Noi stiamo lavorando nel quotidiano per vincere le ultime partite in campionato e per fare meglio possibile. Poi è normale che nelle valutazioni di mercato la Champions, l'Europa League o la Conference possa cambiare gli scenari - le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com -. Quindi non ha senso anticipare eventi che non possiamo controllare, ma è bene mettere tutte le energie sul campo. Allo stesso tempo, come è accaduto a marzo e aprile della passata stagione in cui veniva detto che Nico Paz dovesse andare al Real Madrid, oggi assistiamo allo stesso tormentone. Non possiamo controllare la volontà degli altri e prevedere il futuro, però siamo pronti logicamente nel caso a lavorare sul mercato qualora lui non ci fosse. Comunque contiamo e speriamo che lui sia ancora al centro del progetto".
A proposito della continuità in panchina di Cesc Fabregas, Ludi è decisamente più categorico: "Per noi non c'è alcun dubbio nel ripartire con lui, così come per lo stesso Cesc. C'è totale allineamento e ambizione condivisa, è il nostro perno dello sviluppo tecnico. Siamo in luna di miele con lui, come ci piace dire. E' un predestinato e un fuoriclasse della panchina e contiamo che ancora ci faccia sviluppare questo progetto nella direzione in cui stiamo andando".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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