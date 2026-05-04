Mancava solo la matematica, arrivata dopo il 2-0 di San Siro contro il Parma: l’Inter è campione d’Italia per la 21esima volta nella sua storia, un trionfo meritato per la formazione di Cristian Chivu, al primo scudetto da tecnico, nell’anno del debutto in nerazzurro, impresa che per ultimo aveva compiuto un signore di nome José Mourinho. Con la possibilità di centrare il double con la Coppa Italia, i bookmaker sono già proiettati alla stagione 2026/27, dove l’Inter parte ancora da favorita.

La doppietta nerazzurra – come riporta Agipronews - si gioca a 2,25 su Sisal e 2,50 su Planetwin365, davanti al Napoli, che cercherà di riportare a casa lo scudetto, offerto a 4,00 e la Juventus, oramai a digiuno dal 2020, fissata a 5,00. Più staccato il Milan (6,00), mentre aumentano le quote in casa di tricolore della Roma (16,00) e della prima storica volta del Como, vista a 20 volte la posta.