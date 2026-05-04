"Un giorno per rimanere per sempre nella memoria", scrive Luis Henrique su Instagram, a corredo di una carrellata di foto della magic night vissuta con la sua Inter. Primo anno in nerazzurro e primo titolo per il brasiliano, salito ieri sera sul tetto d'Italia per la prima volta. A dirla tutta per l'ex Marsiglia il titolo conquistato ieri sera è il primo della sua carriera, per lui come per Pio Esposito, Diouf, Bonny e Pepo Martinez, e quella dell'esterno interista non è affatto una didascalia a caso. Con tanto di pennarello indelebile e resistente a tempo e memoria, l'Inter si è iscritta all'albo dei numeri uno ed è campione d'Italia per la 21esima volta nella storia.