"Un giorno per rimanere per sempre nella memoria", scrive Luis Henrique su Instagram, a corredo di una carrellata di foto della magic night vissuta con la sua Inter. Primo anno in nerazzurro e primo titolo per il brasiliano, salito ieri sera sul tetto d'Italia per la prima volta. A dirla tutta per l'ex Marsiglia il titolo conquistato ieri sera è il primo della sua carriera, per lui come per Pio Esposito, Diouf, Bonny e Pepo Martinez, e quella dell'esterno interista non è affatto una didascalia a caso. Con tanto di pennarello indelebile e resistente a tempo e memoria, l'Inter si è iscritta all'albo dei numeri uno ed è campione d'Italia per la 21esima volta nella storia. 

Sezione: Focus / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 16:16
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi