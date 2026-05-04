Primo giorno da neo campioni d'Italia per l'Inter celebrato nella miglior maniera possibile. Dopo la grande festa tra San Siro e Piazza Duomo, le celebrazioni cominciano a coinvolgere anche la sede nerazzurra di Viale della Liberazione, dove da questa mmattina, sul tabellone elettronico posto sul tetto dell'Inter HQ, infatti, campeggia la scritta luminosa "Campioni" e il numero 21 all'interno di un tricolore.

La festa per l'Inter continuerà in occasione dell'ultima gara casalinga contro il Verona, il 17 maggio, quando ci sarà la consegna della coppa e a seguire la parata in bus per le strade di Milano. Che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe partire proprio dal quartier generale nerazzurro. 

Sezione: News / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 15:19 / Fonte: Ansa.it
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.